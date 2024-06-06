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14:11, 6 июня 2024Силовые структуры

Отель Four Seasons в Москве изъяли у бывшего банкира в пользу государства

ФССП изъяла у экс-банкира Хотина гостиницу Four Seasons в Москве

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Судебные приставы изъяли московскую гостиницу Four Seasons, расположенную на улице Охотный ряд, которая раньше принадлежала бывшему банкиру Алексею Хотину. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проводит процедуру передачи государству отеля и галереи «Модный сезоны» в рамках исполнительного производства по приговору Замоскворецкого суда столицы, который 4 марта приговорил бывшего владельца банка «Югра» к девяти годам лишения свободы за растрату 23 миллиардов рублей.

Из решения следует, что 17 миллиардов рублей осужденный банкир должен возместить пострадавшим от преступления вкладчикам.

По версии следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, которая с 2014 по 2017 год похитила у «Югры» 23,6 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году банк признали банкротом. Хотина задержали в апреле 2019 года. Судебный процесс над топ-менеджментом «Югры» начался в апреле 2021 года. Хотин вину не признал.

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      Любовь Ширижик
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