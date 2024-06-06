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08:35, 6 июня 2024Бывший СССР

Пленный колумбийский наемник рассказал об обмане ВСУ

Пленный наемник из Колумбии: ВСУ обманули нас и послали прямо на линию огня

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Пленный колумбийский наемник Ангель Карденас Монтилла, воевавший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пожаловался на обман со стороны Украины. Об этом он заявил на видео, которое в распоряжение журналистов предоставило Министерство обороны России.

«Я сдался русской армии, потому что не хотел умирать. Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но, оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — заявил пленный военный.

Он рассказал, что объявление о службе в ВСУ увидел в социальных сетях. По его словам, подготовка перед отправлением на передовую продлилась меньше недели. Колумбийский наемник также признал, что украинцы использовали его в качестве «пушечного мяса».

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На ложь со стороны командиров ВСУ ранее также жаловался попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий. Он сообщил, что военным врали о заминированных полях на харьковском направлении, в результате чего российские солдаты зашли с тех сторон, откуда их не ждали.

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      Екатерина Грищенко
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