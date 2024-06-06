В России увидели выгоду в сотрудничестве Китая и Украины

Сенатор Климов заявил, что России на руку сотрудничество Китая и Украины

России играет на руку сотрудничество Китая и Украины, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он увидел плюсы от развития отношений двух государств».

«Китай — суверенное государство, Украина до сих пор имеет кресло в ООН. Суверенные государства имеют право вступать друг с другом в отношения, какие считают нужным», — сказал он.

По его словам, при необходимости России будет проще общаться с Украиной через Китай, чем через США в качестве посредника.

То, что Пекин и Киев имеют некую коммуникацию, позволяет при необходимости этой коммуникацией воспользоваться, что будет, на мой взгляд, гораздо более конструктивно и продуктивно, нежели коммуникация через Вашингтон Андрей Климов российский сенатор

Как заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, Пекин готов развивать отношения с Киевом и сотрудничать с ним во всех сферах. Консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран прошли в китайской столице, Украину представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

Сунь Вэндун утверждает, что двусторонние отношения стран продолжают развиваться. Его украинский коллега подчеркнул, что Киев «дорожит традиционной дружбой». По итогам встречи МИД КНР сообщил, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам.