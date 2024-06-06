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07:47, 6 июня 2024Мир

В Китае выразили готовность развивать отношения с Украиной

Китай выразил готовность сотрудничать с Украиной во всех областях

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Globallookpress.com

Китай готов развивать отношения с Украиной и сотрудничать с ней во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Его слова передает РИА Новости.

5 июня состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Со стороны Украины в переговорах участвовал первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

По их итогам в китайском МИД заявили, что страны обменялись мнениями по украинскому кризису. Сунь Вэйдун подчеркнул, что Китай готов работать с Украиной и «продолжать хорошую традицию взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентируясь на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран».

Ранее Китай отказался участвовать в саммите мира по Украине в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня, так как его условия не соответствуют требованиям Пекина. В частности, в МИД КНР указали, что Китай настаивает на одинаковом согласии России и Украины на условия переговоров, их равном положении, а также обсуждении всех мирных инициатив.

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      Сергей Грехов
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