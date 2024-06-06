Побывавший на «Евровидении» блогер описал конкурс словами «это надо запрещать»

Блогер Гоша Карцев назвал «Евровидение» уродством, безвкусицей и пошлостью

Популярный российский блогер и стилист Гоша Карцев побывал на музыкальном конкурсе «Евровидение» и поделился впечатлениями. О недостатках мероприятия он порассуждал в выпуске «Модного подкаста», доступного на YouTube.

Карцев рассказал, что вместе с друзьями решил посетить «Евровидение» в 2024 году. Возмущенный блогер заявил, что во время выступления конкурсантов ему было физически плохо. «Ребят. Это надо запрещать. Я прям не шучу (...) Мне прям реально было обидно, что эти деньги были так реализованы. Это уродство, безвкусица, пошлость», — сказал он.

При этом стилист подчеркнул, что среди всех певцов он заметил несколько талантливых людей. Также Карцев отметил, что он не понимает, почему Россия раньше принимала участие в «Евровидении». «Я в целом рад, что мы там не участвуем. Потому что это стыд, реально», — выразил свое мнение блогер.

Ранее певица Мариам Мерабова, не единожды выступавшая на «Евровидении», раскритиковала конкурс. По ее словам, со временем политика стала преобладать в нем над музыкой.

«Евровидение» в 2024 году проходило в начале мая. Всего в нем приняли участие конкурсанты из 37 стран. Победителями стал певец Nemo из Швейцарии.