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16:59, 15 мая 2024Культура

Участница «Евровидения» раскритиковала «бородатых женщин» на конкурсе

Участница «Евровидения» Мерабова раскритиковала выступающих на конкурсе
Мариам Мерабова

Мариам Мерабова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певица и многократная участница «Евровидения» Мариам Мерабова раскритиковала выступающих на музыкальном конкурсе. Своим мнением она поделилась в программе «Так сказать», доступной на Rutube.

Артистка призналась, что в последнее время перестала смотреть «Евровидение», так как, по ее мнению, в конкурсе начала побеждать политика, а не музыка.

«Помню, я пела с Димой Биланом в Афинах за Россию, в Финляндии я выступала с Димой Колдуном за Беларусь, в Осло я была с Евой Ривас за Армению, а в 2008 году с Ани Лорак в Сербии — за Украину. Представляете, да? Я застала еще нормальную ситуацию в плане работы — все было настроено на то, чтобы ты сделал свой номер», — подчеркнула исполнительница.

Мерабова напомнила, что раньше страны отдавали голоса друг за друга «беззлобно», а потом на форуме начало твориться нечто «чудовищное». В качестве примера она привела Кончиту Вурст (настоящее имя — Томас Нойвирт), которая выиграла конкурс в 2014 году в Копенгагене. Тогда певец вышел на сцену в образе бородатой женщины. Артистка заявила, что выступление было «аморальным и вредным».

«Пусть поет в караоке, дома для друзей своих. Не несите это на сцену, не делайте это эталоном. Не показывайте, что так можно. Не смейте! Ведь если делать это неоднократно, то это станет нормой», — призвала певица.

Ранее украинскую делегацию оштрафовали на «Евровидении» из-за футболки с принтом «Свободу защитникам "Азовстали"».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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