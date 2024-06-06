Политолог оценил роль России в переговорах Азербайджана и Армении

Эксперт РСМД Станислав Притчин: Россия — модератор переговоров в Закавказье

Россия останется посредником в переговорах Армении и Азербайджана, несмотря на переход обеих стран на двусторонний формат обсуждения. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в аналитической записке Российского совета по международным делам (РСМД), оказавшейся в распоряжении «Ленты.ру».

В основе переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией лежат программные решения и документы, принятые и подготовленные при участии России, подчеркнул эксперт.

«Несмотря на официальное неучастие России в качестве посредника, опосредованно Москва является неформальным "модератором" переговоров», — добавил Станислав Притчин.

Также он предположил, что вопросы открытия транспортных коридоров и делимитации границы между странами будут решаться с участием российских специалистов и компаний.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику мирного урегулирования с Арменией. По его словам, количество открытых вопросов по проекту соглашения уменьшается.