В Азербайджане назвали позитивной динамику мирного урегулирования с Арменией

Глава МИД Азербайджана: количество нерешенных вопросов с Арменией уменьшилось

Количество нерешенных вопросов по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном уменьшилось. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

«Несколько дней назад мы получили новый проект [мирного договора] из Армении. Должен сказать, что количество открытых вопросов по проекту соглашения уменьшается. По ряду позиций наблюдается положительное развитие. То есть мы здесь наблюдаем позитивную динамику», — рассказал он.

Руководитель дипведомства подчеркнул, что Баку привержен мирной повестке и готов делать «очередные необходимые шаги» со своей стороныв рамках урегулирования.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия готова оказать поддержку примирению Армении и Азербайджана. Он также позитивно оценил встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, прошедшую с 10 по 11 мая в Казахстане.