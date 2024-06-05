В МИД РФ заявили о готовности поддержать примирение Армении и Азербайджана

Галузин: Россия готова оказать поддержку примирению Армении и Азербайджана

Россия готова оказать поддержку примирению Армении и Азербайджана. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Готовы и впредь оказывать всемерную поддержку примирению двух братских России народов, содействовать поиску взаимоприемлемых и сбалансированных решений в целях обеспечения безопасности и процветания всех стран региона», — сказал Галузин.

Замглавы МИД также позитивно оценил встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, прошедшую с 10 по 11 мая в Казахстане. Стороны обсуждали выработку мирного договора.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов на встрече министров обороны стран ОДКБ заявил, что Запад навязывает Армении и Азербайджану свои посреднические услуги, предлагая подписать мирный договор исключительно на западных площадках.