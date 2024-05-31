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13:31, 31 мая 2024Бывший СССР

В России заявили о навязывании посредничества западных стран Баку и Еревану

Белоусов: Запад навязывает посредничество Армении и Азербайджану

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Запад навязывает Армении и Азербайджану свои посреднические услуги, предлагая подписать мирный договор исключительно на западных площадках. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на встрече министров обороны стран ОДКБ, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«НАТО стремится укрепить свои позиции на Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию», — сказал он.

Белоусов также заявил, что Запад затягивает конфликт на Украине, поставляя украинским Вооруженным силам (ВСУ) оружие. По его словам, Киев с февраля 2022 года получил военно-технической, финансовой и гуманитарной помощи на сумму более 278 миллиардов долларов.

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