Политолог рассказал о новом формате в сфере безопасности в Закавказье

Эксперт РСМД Притчин: в Закавказье формируется новое пространство безопасности

Сотрудничество России с Турцией и Ираном открывает возможность нового пространства безопасности в Закавказье. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в аналитической записке Российского совета по международным делам (РСМД), оказавшейся в распоряжении «Ленты.ру».

После урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном возникнет запрос в отношении платформы сотрудничества «3+3», включающей государства Закавказья, а также Россию, Турцию и Иран, подчеркнул эксперт.

«На основе данного формата возможно формирование своего особого южно-кавказского пространства безопасности и политического диалога», — отметил Притчин.

Политолог добавил, что данная площадка откроет возможности и для экономического сотрудничества в регионе. По его мнению, схожесть подходов Москвы и Баку способствует появлению самостоятельной региональной системы.

Притчин также оценил роль России в переговорах Азербайджана и Армении. По его мнению, Москва останется посредником в переговорах Баку и Еревана, несмотря на переход обеих стран на двусторонний формат обсуждения.