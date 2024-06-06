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16:47, 6 июня 2024Бывший СССР

Политолог рассказал о новом формате в сфере безопасности в Закавказье

Эксперт РСМД Притчин: в Закавказье формируется новое пространство безопасности

Фото: Каро Саакян / РИА Новости

Сотрудничество России с Турцией и Ираном открывает возможность нового пространства безопасности в Закавказье. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в аналитической записке Российского совета по международным делам (РСМД), оказавшейся в распоряжении «Ленты.ру».

После урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном возникнет запрос в отношении платформы сотрудничества «3+3», включающей государства Закавказья, а также Россию, Турцию и Иран, подчеркнул эксперт.

«На основе данного формата возможно формирование своего особого южно-кавказского пространства безопасности и политического диалога», — отметил Притчин.

Политолог добавил, что данная площадка откроет возможности и для экономического сотрудничества в регионе. По его мнению, схожесть подходов Москвы и Баку способствует появлению самостоятельной региональной системы.

Притчин также оценил роль России в переговорах Азербайджана и Армении. По его мнению, Москва останется посредником в переговорах Баку и Еревана, несмотря на переход обеих стран на двусторонний формат обсуждения.

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      Юрий Леонов
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