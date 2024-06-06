Политолог выделил новый этап в отношениях России и Азербайджана

Эксперт РСМД Станислав Притчин: отношения Москвы и Баку выходят на новый этап

Впервые с момента распада СССР отношения России и Азербайджана выходят на этап равноправного партнерства. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в аналитической записке Российского совета по международным делам (РСМД), оказавшейся в распоряжении «Ленты.ру».

Помощь Армении со стороны Москвы в ходе армяно-азербайджанского конфликта в начале 1990-х годов была сдерживающим фактором в развитии двусторонних отношений, отметил политолог. «Российско-азербайджанские отношения после решения о выводе российского миротворческого контингента с территории Азербайджана переходят в совершенно новое качество», — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, взаимодействие Москвы и Баку приобрело характер равноправного стратегического партнерства. Он добавил, что отсутствие войск одной страны на территории другой поспособствует развитию связей.

Притчин также отметил, что Россия является неформальным «модератором» мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Он предположил, что вопросы открытия транспортных коридоров и делимитации границы между странами будут решаться с участием российских специалистов.