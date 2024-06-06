Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 6 июня 2024Россия

Появились новые подробности боев в Харьковской области

Минобороны России сообщило об улучшении положения войск в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отбили шесть контратак штурмовиков и других бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли поражение шести бригадам противника.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

За сутки ВСУ потеряли до 140 бойцов, танк, два бронетранспортера, самоходную немецкую артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

Россия в начале мая начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Глава РФС назвал идеальное количество товарищеских игр в год для сборной России

      Российский военный избил сослуживца саморезом для утверждения своего авторитета

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше