Российские войска улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.
Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отбили шесть контратак штурмовиков и других бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли поражение шести бригадам противника.
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За сутки ВСУ потеряли до 140 бойцов, танк, два бронетранспортера, самоходную немецкую артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.
Россия в начале мая начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.