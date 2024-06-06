Пожаловавшаяся на отсутствие секса в браке женщина получила совет

За советом к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась 45-летняя женщина, пожаловавшаяся на отсутствие секса в браке. Как лучше поступить, специалистка ответила в комментарии для The Sun.

Женщина рассказала, что при возвращении с работы муж все время ссылается на усталость, из-за чего отказывает ей в сексе. «На днях он задержался на работе, отметив, что встречался с боссом. Я приняла душ, надела самое красивое белье. Но он ответил: "Прости, любимая, я очень устал" и достал книгу. И после долго читал ее. Я почувствовала себя отвергнутой», — заявила она. Автор сообщения также поинтересовалась у мужа, кто же его так утомил, не другая ли женщина. На что последовал холодный ответ: «Если ты так думаешь, это твое дело».

В ответ эксперт по отношениям заявила, что поведение мужчины не дает повода думать об измене.

Возможно, ему просто хотелось расслабиться, и чтение — одно из лучших занятий для этого Дейдра Сандерс эксперт по отношениям

Сандерс порекомендовала чаще признаваться в любви мужу. Также не лишним будет планирование секса. Спонтанность всегда придает пикантности интимной близости, но секс по расписанию способен наладить отношения, заключила она.

Ранее Сандерс объяснила женщине причину, по которой ее любовник исчез и не объяснился. По словам специалистки, причиной является его желание помириться с женой и сохранить брак.