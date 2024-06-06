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05:08, 6 июня 2024Забота о себе

Пожаловавшаяся на отсутствие секса в браке женщина получила совет

Фото: Unsplash

За советом к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась 45-летняя женщина, пожаловавшаяся на отсутствие секса в браке. Как лучше поступить, специалистка ответила в комментарии для The Sun.

Женщина рассказала, что при возвращении с работы муж все время ссылается на усталость, из-за чего отказывает ей в сексе. «На днях он задержался на работе, отметив, что встречался с боссом. Я приняла душ, надела самое красивое белье. Но он ответил: "Прости, любимая, я очень устал" и достал книгу. И после долго читал ее. Я почувствовала себя отвергнутой», — заявила она. Автор сообщения также поинтересовалась у мужа, кто же его так утомил, не другая ли женщина. На что последовал холодный ответ: «Если ты так думаешь, это твое дело».

В ответ эксперт по отношениям заявила, что поведение мужчины не дает повода думать об измене.

Возможно, ему просто хотелось расслабиться, и чтение — одно из лучших занятий для этого

Дейдра Сандерсэксперт по отношениям

Сандерс порекомендовала чаще признаваться в любви мужу. Также не лишним будет планирование секса. Спонтанность всегда придает пикантности интимной близости, но секс по расписанию способен наладить отношения, заключила она.

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Ранее Сандерс объяснила женщине причину, по которой ее любовник исчез и не объяснился. По словам специалистки, причиной является его желание помириться с женой и сохранить брак.

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      Алиса Дмитриева
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