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00:04, 7 июня 2024Мир

Президент Аргентины сравнил себя с Терминатором и пообещал спасти будущее

Президент Аргентины Милей заявил, что пришел из апокалиптического будущего

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил себя с Терминатором из одноименного фильма, заявив, что пришел из апокалиптического будущего и пообещал его предотвратить. В интервью каналу The Free Press он рассказал, что на протяжении ста лет Аргентина следовала «пагубным социалистическим идеям». Глава государства напомнил, что уровень бедности в стране достигает 55 процентов, а нищеты — 15.

«Я предостерегаю от того, что мир не должен пережить похожий упадок, чтобы отказаться от идей социализма. Я пришел из апокалиптического будущего, чтобы избежать его, история как в "Терминаторе"», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что аргентинский лидер Хавьер Милей сменил премьер-министра, сняв с этой должности Николаса Поссе и передав ее министру внутренних дел Гильермо Франкосу. Уточняется, что МВД республики утратит статус министерства и превратится в секретариат, которым будет руководить Франкос.

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      Маргарита Пименова
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