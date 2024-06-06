Президент Аргентины сравнил себя с Терминатором и пообещал спасти будущее

Президент Аргентины Милей заявил, что пришел из апокалиптического будущего

Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил себя с Терминатором из одноименного фильма, заявив, что пришел из апокалиптического будущего и пообещал его предотвратить. В интервью каналу The Free Press он рассказал, что на протяжении ста лет Аргентина следовала «пагубным социалистическим идеям». Глава государства напомнил, что уровень бедности в стране достигает 55 процентов, а нищеты — 15.

«Я предостерегаю от того, что мир не должен пережить похожий упадок, чтобы отказаться от идей социализма. Я пришел из апокалиптического будущего, чтобы избежать его, история как в "Терминаторе"», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что аргентинский лидер Хавьер Милей сменил премьер-министра, сняв с этой должности Николаса Поссе и передав ее министру внутренних дел Гильермо Франкосу. Уточняется, что МВД республики утратит статус министерства и превратится в секретариат, которым будет руководить Франкос.