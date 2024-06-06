Шведский стартап привлек сотни миллионов евро для альтернативы кондиционерам

Стартап из Швеции Aira привлек 200 тысяч евро на установку тепловых насосов

Шведский стартап Aira, работающий в сфере чистых технологий, привлек 200 миллионов евро (217 миллионов долларов) для установки тепловых насосов в Германии. Об этом сообщает ESGtoday.

Тепловые насосы призваны стать экологически чистой альтернативой кондиционерам и системам отопления. Насосы при работе выбрасывают меньше парниковых газов и снижают зависимость человечества от ископаемого топлива. Компания планирует потратить полученные деньги на установку насосов за небольшую плату либо бесплатно для потребителей. Ожидается, что средства окупятся ежемесячными платежами за энергию.

По данным Aira, замена газовых отопительных котлов воздушными тепловыми насосами может сократить расходы на отопление домов до 40 процентов, а выбросы углекислого газа — на 75 процентов. При этом, если тепловой насос будет работать вовсе без использования ископаемого топлива, выбросы можно сократить на 100 процентов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что к 2030 году стране для преодоления рисков энергетического кризиса следует установить солнечные панели на площади, эквивалентной 43 футбольным полям, обеспечить ежедневную работу 1,6 тысячи тепловых насосов и каждую неделю строить по 27 наземных и четыре морских ветряных электростанций.