Среда обитания
Все
09:10, 6 июня 2024Среда обитания

Шведский стартап привлек сотни миллионов евро для альтернативы кондиционерам

Стартап из Швеции Aira привлек 200 тысяч евро на установку тепловых насосов

Фото: Aira

Шведский стартап Aira, работающий в сфере чистых технологий, привлек 200 миллионов евро (217 миллионов долларов) для установки тепловых насосов в Германии. Об этом сообщает ESGtoday.

Тепловые насосы призваны стать экологически чистой альтернативой кондиционерам и системам отопления. Насосы при работе выбрасывают меньше парниковых газов и снижают зависимость человечества от ископаемого топлива. Компания планирует потратить полученные деньги на установку насосов за небольшую плату либо бесплатно для потребителей. Ожидается, что средства окупятся ежемесячными платежами за энергию.

По данным Aira, замена газовых отопительных котлов воздушными тепловыми насосами может сократить расходы на отопление домов до 40 процентов, а выбросы углекислого газа — на 75 процентов. При этом, если тепловой насос будет работать вовсе без использования ископаемого топлива, выбросы можно сократить на 100 процентов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что к 2030 году стране для преодоления рисков энергетического кризиса следует установить солнечные панели на площади, эквивалентной 43 футбольным полям, обеспечить ежедневную работу 1,6 тысячи тепловых насосов и каждую неделю строить по 27 наземных и четыре морских ветряных электростанций.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово резко выросло

      Понтон с людьми перевернулся в Царском Селе

      Алексей Миранчук подорожал

      Венгрия определила представителя страны на швейцарском саммите по Украине

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Мужчина расправился с отпустившим его пораньше с работы начальником

      Шведский стартап привлек сотни миллионов евро для альтернативы кондиционерам

      Глава МИД Венгрии заявил об отказе участвовать в операциях НАТО против России

      Россиянина осудят за совершенную 24 года назад расправу при помощи монтировки

      Израильские боты атаковали более 120 американских конгрессменов из-за Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше