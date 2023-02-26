Германии понадобится триллион долларов на устранение рисков энергокризиса

Bloomberg: Германии понадобится $1 трлн на устранение рисков энергокризиса до 2030 года

Германии понадобится потратить на устранение непосредственных рисков энергетического кризиса, вызванных конфликтом на Украине, более 1 триллиона долларов к 2030 году. Такие подсчетами на «самый смелый проект» в поствоенной Германии поделились аналитики Bloomberg.

Специалисты предположили, что эти средства будут потрачены на инвестиции в модернизацию электросетей для поэтапного отказа от использования угольных и атомных электростанций, удовлетворения возросшего спроса со стороны электромобилей и систем отопления, а также выполнения обязательств по климату.

В настоящий момент правительство Германии выделило свыше 275 миллиардов долларов на реализацию целей. Аналитики Bloomberg отметили, что окончательное решение обойдется государству намного дороже.

До этого немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что ФРГ следует установить солнечные панели на площади эквивалентной 43 футбольным полям, обеспечить ежедневную работу 1,6 тысячи тепловых насосов, возводить по 27 наземных и четыре морских ветряных электростанций еженедельно. По словам аналитиков, к 2030 году республике потребуется сгенерировать дополнительно порядка 250 гигаватт на фоне увеличения спроса к этому году на треть.

«Это смелое начинание — возможно, самый смелый проект со времен реконструкции Германии (после Второй мировой войны — прим. "Ленты.ру")», — заявил вице-канцлер Роберт Хабек, курирующий энергетическую и климатическую политику, комментируя задумки властей ФРГ.

23 февраля вице-канцлер сообщал, что Германия выступает за введение общеевропейского запрета на поставки российского газа. Хабек допускал, что другие страны Евросоюза вряд ли пойдут на этот шаг.