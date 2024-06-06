Путин анонсировал телефонный разговор с президентом Бразилии

Путин планирует в ближайшие дни провести телефонный разговор с лидером Бразилии

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшие дни провести телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом он рассказал на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, сообщает ТАСС.

Владимир Путин попросил передать от него наилучшие пожелания бразильскому лидеру Луле да Силве. «Мы с ним в ближайшие несколько дней договорились созвониться по телефону, обсудить двусторонние связи», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что планирует встретиться с президентом Бразилии на саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани осенью.

24 апреля посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес подтвердил, что бразильский лидер Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в России в октябре.