Президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Посол Соарес: президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, сообщает ТАСС.

«Да, он посетит [саммит] в октябре в Казани», — заверил дипломат.

Отмечается, что Россия ожидает, что саммит БРИКС в Казани также посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее министр финансов Бразилии Фернанду Аддад отметил, что Бразилиа одобрила идею использования местных валют для торговли внутри БРИКС. По его словам, сейчас правительство страны активно обсуждает это предложение в настоящее время.