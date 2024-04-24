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12:23, 24 апреля 2024Мир

Президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Посол Соарес: президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, сообщает ТАСС.

«Да, он посетит [саммит] в октябре в Казани», — заверил дипломат.

Отмечается, что Россия ожидает, что саммит БРИКС в Казани также посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее министр финансов Бразилии Фернанду Аддад отметил, что Бразилиа одобрила идею использования местных валют для торговли внутри БРИКС. По его словам, сейчас правительство страны активно обсуждает это предложение в настоящее время.

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      Виктория Кондратьева
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