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12:18, 22 апреля 2024Мир

Лавров заявил об ожидании Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани

Лавров: Россия ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Москва ожидает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Главным событием текущего года в двусторонних отношениях станет государственный визит президента [России Владимира] Путина в Китайскую Народную Республику, а в октябре мы ждем главу КНР на саммит БРИКС в Казани», — рассказал дипломат.

9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты Путина с Си Цзиньпином планируются, но говорить о точных сроках рано. По его словам, информацию о готовящемся визите российского лидера в Китай в мае можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.

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      Максим Габриелян
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