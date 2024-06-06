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15:08, 6 июня 2024Мир

Путин начал серию встреч с иностранными гостями ПМЭФ

Путин начал серию встреч с иностранными гостями ПМЭФ в Константиновском дворце

Фото: Кирилл Морозов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в Константиновском дворце. Об этом сообщает ТАСС.

«Первым собеседником Путина стал президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора», — отмечается в материале.

В течение дня российский президент также проведет переговоры со своим коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербская Милорадом Додиком и президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф.

Отмечается, что встречи с лидерами Боливии и Зимбабве пройдут в формате разговора «один на один», а затем — с участием делегаций.

Ранее стало известно, что 7 июня Путин примет участие на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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      Дарья Устьянцева
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