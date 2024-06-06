Путин начал встречу с президентом Боливии Арсе в Константиновском дворце

Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой в Константиновском дворце. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«В повестке — текущее состояние и перспективы развития российско-боливийского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также международные вопросы», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что 7 июня Путин примет участие на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с российским лидером также выступят Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.