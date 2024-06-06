Путин посетил посвященную Пушкину выставку в Царском Селе

Путин посетил выставку в Царском Селе, посвященную 225-летию Пушкина

Президент России Владимир Путин посетил Царское Село, где ознакомился с выставкой, посвященной 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени русского поэта в государственном музее-заповеднике. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства приехал в Царское Село ночью, после длительной встречи с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Путина встретили помощник президента Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов.

Зал второго этажа Царскосельского лицея восстановили в рамках работ по возвращению зданию исторического облика. Там воссоздали буфетную, столовую, больницу, аптеку, шинельную и зал. В помещениях размещены исторические экспонаты, связанные с биографией Александра Пушкина и историей учебного заведения.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств предложил поговорить в формате «обмен мнениями», а не «вопрос-ответ». По словам политика, ему интересно услышать мнение представителей СМИ.