Работавший с Чубайсом генерал заявил о его изменениях после пребывания в США

Генерал Куликов: взгляды Чубайса серьезно изменились, когда он был в США

Бывший министр внутренних дел генерал армии Анатолий Куликов высказался об экс-главе «Роснано» Анатолии Чубайсе, указав, что тот сильно изменился после периода пребывания в США. Его цитирует «Царьград».

Работавший с Чубайсом Куликов заявил, что политические и экономические взгляды того серьезно изменились, когда он был в США, «несмотря на его комсомольское прошлое». «Думаю, что там над ним действительно серьезно поработали», — предположил генерал. При этом он уточнил, что не имеет права говорить о вербовке.

«Когда он был в правительстве, я приходил к нему и говорил: почему вы за бесценок раздаете предприятия своим при так называемой приватизации, но задорого тем, кто может принести большие деньги? Он сказал: дескать, Анатолий Сергеевич, нам нужно как можно быстрее покончить с коммунизмом у нас. Мол, если мы затянем этот вопрос, Коммунистическая партия России поднимет народ и так далее. Я думаю, он этим лозунгом ошельмовал и властей предержащих, и представителей правительства, и президента страны», — рассказал генерал, добавив, что был не согласен с такой позицией.

В начале мая сообщалось, что Чубайс стал «организатором группы спонсоров» открывшегося в Израиле Центра российских исследований. Организация займется изучением новейшей истории России после 1991 года.

