Раскрыты гонорары самых богатых певиц России

Продюсер Дворцов: гонорар Пугачевой за концерт мог достигать 20 миллионов рублей

Известный продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары самых богатых российских певиц. Его цитирует онлайн-журнал «Страсти».

«К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева», — сказал он, отметив, что исполнительницы могут конкурировать с Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной.

По словам Дворцова, в прошлом стоимость концерта Пугачевой могла достигать 20 миллионов рублей. Выступление Долиной обойдется организаторам в сумму от двух до пяти миллионов рублей, а Кадышевой и Бабкиной — от трех до семи миллионов рублей.

Ранее финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл имена самых богатых исполнительниц России.