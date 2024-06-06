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03:30, 6 июня 2024Из жизни

Раздававшая микрокредиты контора выложила в сеть снимки голых должников

В Таиланде супруги выложили в сеть обнаженное фото должника и попали под суд

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom      

В Таиланде муж с женой организовали частную ростовщическую контору, заставляли заемщиков фотографироваться голыми и выкладывали фото должников в сеть. Об этом сообщает Bangkok Post.

Под суд попала пара из провинции Прачинбури. Супруги сами сдались полиции, после того как их обвинили в кабальном кредитовании и выбивании долгов. К правоохранителям обратился мужчина, который заявил, что его обнаженное фото было отправлено пяти людям, включая его мать.

Пострадавший рассказал, что взял у мужа и жены микрокредит в 500 батов (1,2 тысячи рублей) и должен был выплачивать проценты по 100 батов в неделю (242 рубля). При этом супруги заставили его сфотографироваться обнаженным с удостоверением личности в руках и подписать контракт, якобы разрешающий им выложить снимок в сеть. Шесть недель он выплачивал долг, а когда задержался с седьмым платежом на один день — его фото появилось в интернете.

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В ходе расследования выяснилось, что супруги также заставляли женщин-заемщиц позировать голыми перед выдачей быстрых кредитов. 31-летняя руководительница микрокредитной организации заявила, что «шокирована ситуацией», и отказалась ее комментировать. Расследование продолжается.

В декабре 2023 года правительство Таиланда объявило о начале непримиримой борьбы с незаконным частным кредитованием. Премьер-министр страны Сеттха Тхависин назвал подобную практику «современным рабством».

Ранее в Индии сотрудники частного банка взяли в заложники жену должника, который не заплатил очередной взнос по кредиту. В плену оказалась женщина из штата Тамилнад, муж которой взял в долг 35 тысяч рупий (37,2 тысячи рублей).

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      Никита Савин
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