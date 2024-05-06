Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:40, 6 мая 2024Из жизни

Сотрудники банка взяли женщину в заложники из-за долга в 860 рублей

В Индии жену должника насильно удерживали в отделении банка из-за 770 рупий

Фото: greenaperture / Shutterstock / Fotodom

В Индии сотрудники частного банка взяли в заложники жену должника, который не заплатил очередной взнос по кредиту. Об этом сообщает News9Live.

В плену оказалась женщина из округа Салем штата Тамилнад. Муж пострадавшей взял в кредит 35 тысяч рупий (39 тысяч рублей) из-за финансовых проблем в семье. Он был обязан возвращать банку по 770 рупий (860 рублей) в неделю, однако просрочил платеж.

После того как очередной перевод не поступил на счет, сотрудник банка по имени Суба отправился к должнику. Дома была только его жена. Тогда Суба насильно привез ее в отделение банка. После этого с должником связались и предупредили, что будут удерживать женщину в отделении, пока он не оплатит долг.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Индиец срочно приехал в банк, однако жену отпустить отказались. Тогда он обратился в полицию и вернулся в финансовое учреждение вместе с полицейским. Тем не менее ему пришлось оплатить долг, прежде чем жену отпустили.

Инцидент вызвал протесты среди жителей округа и клиентов банка. Собирается ли полиция расследовать действия сотрудников, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судят двух воров из Великобритании, которые обокрали женевский музей. На преступление они пошли из-за огромных долгов.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия проведет учения с ядерным оружием. Они станут ответом на угрозы Запада

      Авиакомпания заплатит 7,2 миллиарда рублей за обман пассажиров

      В США заявили о возможности смены власти на Украине

      Возможность укрепить иммунитет с помощью питания оценили

      Стало известно об отмене заседания Госдумы 8 мая

      Белла Хадид показала интимный момент на фото с возлюбленным

      Бывшая участница КВН назвала причину отказа от работы в Comedy Club

      Выпадение снега предрекли трем российским регионам

      Хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер

      ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше