Сотрудники банка взяли женщину в заложники из-за долга в 860 рублей

В Индии жену должника насильно удерживали в отделении банка из-за 770 рупий

В Индии сотрудники частного банка взяли в заложники жену должника, который не заплатил очередной взнос по кредиту. Об этом сообщает News9Live.

В плену оказалась женщина из округа Салем штата Тамилнад. Муж пострадавшей взял в кредит 35 тысяч рупий (39 тысяч рублей) из-за финансовых проблем в семье. Он был обязан возвращать банку по 770 рупий (860 рублей) в неделю, однако просрочил платеж.

После того как очередной перевод не поступил на счет, сотрудник банка по имени Суба отправился к должнику. Дома была только его жена. Тогда Суба насильно привез ее в отделение банка. После этого с должником связались и предупредили, что будут удерживать женщину в отделении, пока он не оплатит долг.

Индиец срочно приехал в банк, однако жену отпустить отказались. Тогда он обратился в полицию и вернулся в финансовое учреждение вместе с полицейским. Тем не менее ему пришлось оплатить долг, прежде чем жену отпустили.

Инцидент вызвал протесты среди жителей округа и клиентов банка. Собирается ли полиция расследовать действия сотрудников, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судят двух воров из Великобритании, которые обокрали женевский музей. На преступление они пошли из-за огромных долгов.