Братья обокрали музей на миллионы долларов из-за долгов

Британские воры, обокравшие музей в Женеве на миллионы долларов, попали под суд

В Швейцарии судят двух воров из Великобритании, которые обокрали женевский музей. Об этом сообщает BBC News.

В июне 2019 года трое неизвестных в масках и перчатках проникли в Музей искусств Дальнего Востока в Женеве, где выставлялись китайская и японская керамика, изделия из нефрита и произведения искусства. Чтобы вскрыть дверь и витрины, они использовали лом и кувалду. Им удалось похитить несколько экспонатов, в том числе редкую китайскую вазу начала XV века, изготовленную в годы правления императора Юнлэ. При страховании ее стоимость оценивалась в 2,5 миллиона долларов (244 миллиона рублей).

Полицейским удалось выследить и схватить двух воров: 45-летнего Стюарта Ахерна и его младшего брата, 34-летнего Луиса Ахерна. Луис заранее посетил музей, чтобы узнать, где и что хранится, а Стюарт арендовал автомобиль, который использовался во время кражи. Он утверждает, что ему пришлось присоединиться, поскольку он не мог бросить брата в беде. «Мне позвонили и сказали, что у брата долги и что нужно кое-что привезти», — объяснил он. Ни Луис, ни Стюарт не хотят выдавать подельника и уверяют, что были только исполнителями. Организацией, как они утверждают, занимался кто-то другой.

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После кражи братья съездили в Гонконг и продали одну из похищенных ваз на аукционе. Им удалось выручить за нее 80 тысяч фунтов стерлингов (8,9 миллиона рублей). Позднее проданная ваза вернулась в женевский музей, откуда ее похитили.

Ранее сообщалось, что в Великобритании осудили бывшего футболиста юношеского состава команды «Вест Хэм Юнайтед» Кейна Райта и его подельников Дэвид Лэмминг и Лесли Нхва, которые попытались сбыть другую вазу, украденную из женевского музея. Потенциальный покупатель, которого они нашли, оказался полицейским под прикрытием. Райта приговорили к трем годам лишения свободы. Лэмминг проведет за решеткой три с половиной года, а Нхва — два с половиной года.