Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:05, 17 октября 2023Из жизни

Футболист попытался продать полицейскому украденную вазу за 244 миллиона рублей

Британский футболист попытался продать полицейскому вазу, украденную из музея

Фото: Neil Hall / Reuters

В Великобритании вынесен приговор бывшему футболисту юношеского состава команды «Вест Хэм Юнайтед» Кейну Райту, который пытался продать древнюю вазу, похищенную из швейцарского музея. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июне 2019 года неизвестные проникли в Музей искусств Дальнего Востока в Женеве, где выставлялись китайская и японская керамика, изделия из нефрита и произведения искусства. Им удалось похитить несколько экспонатов, в том числе редкую китайскую вазу начала XV века, изготовленную в годы правления императора Юнлэ. При страховании ее стоимость оценивалась в 2,5 миллиона долларов (244 миллиона рублей).

Летом 2023 года Кейн Райт и его подельники Дэвид Лэмминг и Лесли Нхва, попытались сбыть украденную вазу. Потенциальный покупатель, которого они нашли, оказался полицейским под прикрытием. Первоначально за вазу просили миллион фунтов стерлингов (120 миллионов рублей). Полицейский торговался больше трех месяцев и сумел сбить цену до 450 тысяч фунтов наличными (54 миллиона рублей). Вскоре после этого всех троих задержали.

Это была на редкость безыскусная операция. В ней было что-то почти старомодное. Забрались в музей, похитили ценный предмет, попытались продать, назначили встречу, сделка должна была пройти в гостиничном номере

Робин Шеллардадвокат Дэвида Лэмминга
Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Как именно ваза попала в руки Райта, Лэмминг и Нхва, не уточняется. В правоохранительных органах полагают, что они не участвовали в музейной краже, но имели связи с преступной организацией, которая занимается сбытом краденого.

Райта приговорили к трем годам лишения свободы. Лэмминг проведет за решеткой три с половиной года, а Нхва — два с половиной года.

Ранее сообщалось, что работа художника Виллема де Кунинга «Женщина-Охра», которая была похищена 37 лет назад из Музея искусства Университета американского штата Аризона, вновь выставлена на обозрение публики. В 1985 году ее вырезали из рамы, а похитителей не могли разыскать до тех пор, пока в 2017 году торговец антиквариатом из американского штата Нью-Мексико не обнаружил «Женщину-Охру» в частном доме.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    США тайно передали Украине дальнобойные ракеты. На что способны ATACMS?

    В российском городе случился транспортный коллапс из-за неожиданного снега

    Российская «Черная вдова» распознает живую силу

    Влюбленная пара из Петербурга поженилась прямо в больничной палате

    Западу пообещали зеркальный ответ на использование замороженных активов России

    На Западе негативно оценили возможности ВСУ в зимний период

    Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

    Двух сотрудников телеканала «Звезда» обвинили в краже

    Виктория Боня раскрыла размер своих ежемесячных трат

    В российском миллионнике автомобиль на скорости протаранил остановку с людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости