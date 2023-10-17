Футболист попытался продать полицейскому украденную вазу за 244 миллиона рублей

Британский футболист попытался продать полицейскому вазу, украденную из музея

В Великобритании вынесен приговор бывшему футболисту юношеского состава команды «Вест Хэм Юнайтед» Кейну Райту, который пытался продать древнюю вазу, похищенную из швейцарского музея. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июне 2019 года неизвестные проникли в Музей искусств Дальнего Востока в Женеве, где выставлялись китайская и японская керамика, изделия из нефрита и произведения искусства. Им удалось похитить несколько экспонатов, в том числе редкую китайскую вазу начала XV века, изготовленную в годы правления императора Юнлэ. При страховании ее стоимость оценивалась в 2,5 миллиона долларов (244 миллиона рублей).

Летом 2023 года Кейн Райт и его подельники Дэвид Лэмминг и Лесли Нхва, попытались сбыть украденную вазу. Потенциальный покупатель, которого они нашли, оказался полицейским под прикрытием. Первоначально за вазу просили миллион фунтов стерлингов (120 миллионов рублей). Полицейский торговался больше трех месяцев и сумел сбить цену до 450 тысяч фунтов наличными (54 миллиона рублей). Вскоре после этого всех троих задержали.

Это была на редкость безыскусная операция. В ней было что-то почти старомодное. Забрались в музей, похитили ценный предмет, попытались продать, назначили встречу, сделка должна была пройти в гостиничном номере Робин Шеллард адвокат Дэвида Лэмминга

Как именно ваза попала в руки Райта, Лэмминг и Нхва, не уточняется. В правоохранительных органах полагают, что они не участвовали в музейной краже, но имели связи с преступной организацией, которая занимается сбытом краденого.

Райта приговорили к трем годам лишения свободы. Лэмминг проведет за решеткой три с половиной года, а Нхва — два с половиной года.

Ранее сообщалось, что работа художника Виллема де Кунинга «Женщина-Охра», которая была похищена 37 лет назад из Музея искусства Университета американского штата Аризона, вновь выставлена на обозрение публики. В 1985 году ее вырезали из рамы, а похитителей не могли разыскать до тех пор, пока в 2017 году торговец антиквариатом из американского штата Нью-Мексико не обнаружил «Женщину-Охру» в частном доме.