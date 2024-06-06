Разницу в обеспеченности жильем между россиянами и китайцами объяснили

Хуснуллин: строительство жилья 20 лет было драйвером развития экономики Китая

Обеспеченность россиян жильем сейчас составляет 29 квадратных метров на человека, а в Китае — 43 квадратных метра. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РБК.

Разницу он объяснил тем, что в последние 20 лет жилищное строительство было одним из драйверов экономики КНР. Хуснуллин напомнил, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем должна составить не менее 33 квадратных метров на человека. Сейчас, добавил он, продажи жилья растут. Дело в том, что многие стараются успеть с покупкой до 1 июля, когда завершится программа общей льготной ипотеки со ставкой 8 процентов.

Еще вице-премьер отметил, что при ставке в 18-19 процентов годовых «ипотеку никто не выдержит». Поэтому, по его словам, сейчас необходимо дождаться снижения инфляционного давления и ставки впоследствии.

Строительный сектор Китая, о котором говорит Хуснуллин, в последние годы переживает не лучшие времена. После краха крупнейшего застройщика Evergrande проблемы начались и у других игроков рынка.

В настоящее время из-за нехватки ликвидности застройщики распродают квартиры еще до окончания строительства, а на полученные средства продолжают создавать новые проекты, замораживая реализацию предыдущих. Сейчас в стране тысячи недостроенных домов и миллионы пустующих квадратных метров, выплаты ипотеки по которым китайцы бойкотируют из-за недоверия к строительным компаниям.