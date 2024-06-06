Россиянам назвали причину возвращения мелких купюр в оборот

Трачук: к выпуску банкнот в 5 и 10 рублей вернулись, чтобы обеспечить размен

Возвращение в оборот банкнот номиналом в пять и десять рублей связано с необходимостью обеспечения размена и удобства денежного обращения. Причину назвал «Известиям» гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

По его словам, к выпуску мелких купюр вернулись по заказу Банка России. Руководитель акционерного общества отметил, что в стране по-прежнему «есть регионы, где проникновение электронных платежей меньше, чем в городах-миллионниках».

Ранее в ЦБ уточнили, что такие купюры не печатались несколько лет. Из-за быстрого изнашивания их заменили монетами, но в 2022 году вернули в производство, увеличив срок службы за счет слоя защитного лака. Также указывалось, что печать мелких купюр стала более выгодной, чем чеканка монет.

