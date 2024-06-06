Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 6 июня 2024Экономика

Россиянам назвали причину возвращения мелких купюр в оборот

Трачук: к выпуску банкнот в 5 и 10 рублей вернулись, чтобы обеспечить размен

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Возвращение в оборот банкнот номиналом в пять и десять рублей связано с необходимостью обеспечения размена и удобства денежного обращения. Причину назвал «Известиям» гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

По его словам, к выпуску мелких купюр вернулись по заказу Банка России. Руководитель акционерного общества отметил, что в стране по-прежнему «есть регионы, где проникновение электронных платежей меньше, чем в городах-миллионниках».

Ранее в ЦБ уточнили, что такие купюры не печатались несколько лет. Из-за быстрого изнашивания их заменили монетами, но в 2022 году вернули в производство, увеличив срок службы за счет слоя защитного лака. Также указывалось, что печать мелких купюр стала более выгодной, чем чеканка монет.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Раскрыта личность задержанного на западе Москвы киллера

      Оружие устроившего стрельбу на западе Москвы киллера попало на видео

      Назван мотив расправы над сыном российского бизнесмена в Москве

      Минкультуры захотело уточнить правила выдачи прокатных удостоверений

      ФСБ задержала выбросившего взятку в окно российского судью

      Венгрия призвала Европу принять меры по урегулированию конфликта на Украине

      Украинца приговорили к тюремному сроку за угрозу съесть судью

      Раскрыты подробности об оружии устроившего стрельбу в Москве киллера

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше