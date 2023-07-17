В Москве и области появились банкноты на пять и 10 рублей
В Москве и Московской области начинают появляться банкноты номиналом пять и 10 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.
В ЦБ уточнили, что такие купюры не печатались несколько лет. Их перестали выпускать из-за быстрого изнашивания и заменили на монеты. Однако в 2022 году регулятор вновь начал печать банкнот на пять и 10 рублей — срок их службы был увеличен за счет слоя защитного лака. Как добавили в пресс-службе ЦБ, печать также стала более выгодной, чем чеканка монет.
В ряде российских регионов купюры уже давно поступили в оборот и активно используются. Однако Банк России подчеркнул, что банкноты не вытеснят монеты номиналом пять и 10 рублей — россияне смогут пользоваться и теми, и другими.
В ЦБ также сообщили, что скоро в столичном регионе появятся обновленные купюры номиналом 100 рублей, которые уже введены в обращение в других регионах. На банкнотах изменили дизайн и усовершенствовали защиту. Теперь основное изображение лицевой стороны сторублевой купюры — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а оборотной стороны — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.
В начале марта Банк России анонсировал запуск новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Их должны презентовать до конца лета. Регулятор также сделал эти купюры более устойчивыми к износу, а еще обновил их дизайн.