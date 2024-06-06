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07:46, 6 июня 2024Экономика

Россияне захотели бросить столицы ради малых городов

Эксперт Абрамова: россияне захотели переехать из крупных городов в небольшие

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Россияне хотели бы переехать из больших городов в малые, при этом в настоящее время у них нет такой возможности. Об этом NEWS.ru заявила президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, россияне хотели бы жить в малом городе, где есть чуть больше возможностей заниматься творчеством, уделять время семье, где другая экологическая обстановка. При этом на такой запрос общества малые города в настоящее время ответить не могут.

Эксперт уточнила, что небольшие города привлекают атмосферностью и «наличием сообществ крутых людей», поэтому конкурентоспособность города повышает не экономическая, а креативная составляющая.

Ранее руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко посоветовал россиянам забыть о доступной ипотеке как минимум на три года из-за ситуации с ключевой ставкой.

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      Мария Черкасова
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