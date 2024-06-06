Россиянин без прав устроил летальное ДТП на авто с пятью пассажирками

В Наро-Фоминске юноша без водительских прав устроил ДТП, 4 девушки погибли

Следователи приняли к производству уголовное дело, возбужденное по факту летального ДТП в Наро-Фоминске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, все произошло 5 июня. Юноша без водительских прав управлял легковым автомобилем с пятью несовершеннолетними пассажирками и врезался в дерево. В результате столкновения четыре девушки не выжили, а пятая оказалась в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу.

Молодого человека задержали и направили на медицинское освидетельствование. В отношении него завели дело по пункту «в» части 6 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, и повлекшее смерть более двух лиц») УК РФ.

Ранее суд в Кабардино-Балкарии поместил под стражу полицейского, который подозревается в наезде на врача и двух его малолетних детей на пешеходном переходе.