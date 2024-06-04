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13:03, 4 июня 2024Силовые структуры

Сбившего российского врача и двух его детей полицейского поместили под стражу

В КБР арестовали полицейского, насмерть сбившего врача и 2 детей на переходе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Кабардино-Балкарии (КБР) поместил под стражу полицейского, который подозревается в наезде на врача и двух его малолетних детей на пешеходном переходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по республике.

Силовик пробудет под арестом два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения») УК РФ.

По версии следствия, ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 июня. Водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Канукоева в Нальчике, где сбил мужчину и двух его детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Спасти никого из пострадавших не удалось.

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      Олеся Мицкевич
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