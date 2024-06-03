Пьяный полицейский сбил российского врача с двумя детьми на пешеходном переходе

В КБР пьяный полицейский насмерть сбил врача и двух его детей на переходе

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) полицейский в состоянии опьянения сбил врача-педиатра и его малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло вечером 2 июня. Оперуполномоченный МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу на скорости выехал на переход, где находилось три человека, и врезался в машину «ВАЗ-2107».

Пешеходов спасти не удалось, водитель ВАЗа был госпитализирован. Вместе с ним в больницу отправили женщину, которая ехала вместе со старшим лейтенантом. Освидетельствование показало, что он был нетрезв.

В ведомстве назначена служебная проверка, по результатам которой старший лейтенант будет уволен. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Черногорске мужчина под наркотиками выстрелил в участкового из его пистолета.