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13:41, 3 июня 2024Силовые структуры

Пьяный полицейский сбил российского врача с двумя детьми на пешеходном переходе

В КБР пьяный полицейский насмерть сбил врача и двух его детей на переходе

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) полицейский в состоянии опьянения сбил врача-педиатра и его малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло вечером 2 июня. Оперуполномоченный МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу на скорости выехал на переход, где находилось три человека, и врезался в машину «ВАЗ-2107».

Пешеходов спасти не удалось, водитель ВАЗа был госпитализирован. Вместе с ним в больницу отправили женщину, которая ехала вместе со старшим лейтенантом. Освидетельствование показало, что он был нетрезв.

В ведомстве назначена служебная проверка, по результатам которой старший лейтенант будет уволен. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Черногорске мужчина под наркотиками выстрелил в участкового из его пистолета.

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      Илона Палей
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