Пьяный полицейский сбил российского врача с двумя детьми на пешеходном переходе
В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) полицейский в состоянии опьянения сбил врача-педиатра и его малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
ДТП произошло вечером 2 июня. Оперуполномоченный МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу на скорости выехал на переход, где находилось три человека, и врезался в машину «ВАЗ-2107».
Пешеходов спасти не удалось, водитель ВАЗа был госпитализирован. Вместе с ним в больницу отправили женщину, которая ехала вместе со старшим лейтенантом. Освидетельствование показало, что он был нетрезв.
В ведомстве назначена служебная проверка, по результатам которой старший лейтенант будет уволен. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Черногорске мужчина под наркотиками выстрелил в участкового из его пистолета.