Россиянин купил билет в лотерею за 500 рублей и выиграл 24 миллиона

Житель Башкирии выиграл в лотерею 24 миллиона рублей

Житель Башкирии выиграл в лотерею свыше 24 миллионов рублей. Об этом пишет агентство «Башинформ».

Розыгрыш состоялся вечером 5 июня. Проживающий в российском регионе мужчина угадал комбинацию чисел и получил суперприз в размере 24,8 миллиона рублей.

В первом поле билета россиянин отметил числа 12, 10, 7, 1, 3, 18, 4, 2, а во втором — 4. Отмечается, что счастливый билет участник лотереи купил за 500 рублей.

Ранее житель Новосибирской области выиграл в лотерею свыше 22 миллионов рублей и не явился за деньгами. Россиянин приобрел три билета, рассчитанных на пять тиражей подряд. В общей сложности он получил 22,4 миллиона рублей.