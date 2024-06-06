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14:38, 6 июня 2024Ценности

Российские стилисты оценили наряды звезд на Met Gala

Российские стилисты Карцев и Рогов назвали наряды Зендеи на Met Gala ужасными

Кадр: ROGOV LIVE / YouTube

Российские стилисты Гоша Карцев и Александр Рогов в рамках шоу Rogov Live, доступном на YouTube, оценили наряды звезд на благотворительном ежегодном бале Met Gala.

В первую очередь эксперты проанализировали образы Зендеи, назвав их ужасными. Известно, что 27-летняя актриса появилась в платьях люксовых марок Maison Margiela и Givenchy. «Я считаю, что ей по типажу это не подходит. Мне кажется, это так драматично и театрализовано для нее. С одной стороны в тему попадает и Margiela на пике, но мне кажется, что это вообще немодно», — заявил Рогов. При он отметил, что во втором образе ей следовало соблюсти баланс, либо оставить объемный букет на голове, либо пышное платье.

Стилисты обратили внимание и на наряд телезвезды Ким Кардашьян, который состоял из корсета, прозрачной макси-юбки и серой кофты. «Это мой любимый пример контрастов. Когда этот вонючий скатанный кардиган, о котором я мечтаю, выглядит офигенно. Бомжатский за много денег — я такое очень люблю», — отметил Карцев.

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Также специалисты оценили наряд певицы Тайлы, который представлял собой платье, изготовленное из песка. Коллеги сошлись во мнении, что такое изделие хорошо смотрится на фото, но технически оно выполнено плохо. Как считают стилисты, образ Тайлы был слишком переоценен зрителями бала. «С каких пор картины из песка стали восторгом?» — задался вопросом Карцев.

Кроме того, они упомянули наряд рэперши Doja Cat, которая пришла на мероприятие в мокрой футболке. «Если мы говорим про мастерство, про шитье и всевозможные техники, то здесь мастерства нет вообще. (...) Они взяли огромную футболку, облили ее соплями, и она ходила вся мокрая», — прокомментировал Рогов.

В мае сообщалось, что в США впервые провели Pet Gala — модный показ, в котором наряды звезд с благотворительного бала Met Gala продемонстрировали собаки. Питомцы позировали перед фотографами в одежде, воссозданной по аналогии с нарядами таких знаменитостей, как рэпера Bad Bunny, супермодели Джиджи Хадид, певиц Ники Минаж и Cardi B.

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      Карина Черных
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