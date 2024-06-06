Российские войска уничтожили транспортный узел ВСУ под Сумами

Лебедев: ВС России нанесли ракетный удар по транспортному узлу ВСУ под Сумами

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по транспортному узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белопольском районе Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, снаряд упал в селе Ворожба в стороне вагонного депо, в котором разгружалась военная техника и боекомплект ВСУ.

Он добавил, что взрывы и дым были видны из Белополья, находящегося в восьми километрах от места ракетного удара.

Ранее ВС России уничтожили шесть складов ВСУ. Под огонь также попали 36 беспилотников, 47 наблюдательных пунктов и одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».