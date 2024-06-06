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10:53, 6 июня 2024Силовые структуры

Российский военный изготовил наркотик и получил штраф

В Абакане военного оштрафовали на 30 тысяч рублей за изготовление наркотика

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего Эдуарда Донгака за производство наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный в Тыве собрал листья дикорастущей конопли и изготовил из них наркотик. Затем он спрятал его в багажнике машины своего товарища. Они поехали в Кызыл, но по дороге их остановили полицейские. Сотрудники нашли запрещенные вещества и изъяли.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного Сергея Лазарева к шести годам колонии общего режима за временное уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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