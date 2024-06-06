Российский военный Сергей Лазарев задержался на обеде почти на год и был осужден

В Бурятии суд приговорил военного к 6 годам за временное уклонение от службы

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного Сергея Лазарева к шести годам колонии общего режима за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Лазарев, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, 24 февраля 2023 года не явился на службу после окончания обеденного перерыва. 15 января 2024 года мужчину задержали военнослужащие воинской части.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Дениса Евстратова, самовольно оставившего часть, к 5,5 года колонии общего режима.