Российский военный сел на восемь лет за дезертирство из Херсонской области

В Майкопе суд приговорил к 8 годам дезертира, сбежавшего из Херсонской области

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего за дезертирство в условиях ведения боевых действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Мужчина признан виновным в двух эпизодах, подпадающих под статью 338 УК РФ («Дезертирство, совершенное в период мобилизации либо в условиях военного конфликта»).

Из материалов дела следует, что военный, находясь в Каховском районе Херсонской области, 10 февраля 2023 года не вернулся в войсковую часть из отпуска. Так же он поступил 14 ноября 2023 года в Армавире, когда уклоняясь от военной службы, мужчина не явился из медицинского учреждения в войсковую часть. Его задержали сотрудники военной комендатуры. 9 февраля Майкопский гарнизонный военный суд арестовал дезертира.

На процессе он признал вину, имеет положительные характеристики, выполнял обязанности военной службы в особых условиях. Суд с учетом этих смягчающих обстоятельств отправил его в колонию строгого режима.

Ранее 6 июня сообщалось, что Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного Сергея Лазарева к шести годам колонии общего режима за временное уклонение от службы.