«Самая красивая спортсменка мира» порадовала фанатов фигурой в бикини

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», поделилась видео в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, в начале ролика 31-летняя спортсменка показала фигуру в крошечном бикини голубого цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Затем она предстала в спортивном платье для игры в гольф, оформленном глубоким декольте и молнией. После Спиранак примерила фиолетовый брючный костюм, надев под жакет белый жилет.

Подписчики оценили видео гольфистки в комментариях. «Нам нужно больше фото в купальниках, но ты также отлично смотришься в костюме», «Каждый раз великолепна», «Шикарная», «Ты заставляешь чаще думать о гольфе», «Вау, нет слов! Красивая, шикарная, классная», — писали они.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в частично оголяющем грудь купальнике и порадовала фанатов.