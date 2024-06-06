Сообщения о попытках России спрятать ПВО от «крымских партизан» не подтвердились

Сообщения о попытках России спрятать средства ПВО от крымчан не подтвердились

Распространенные радикальной группировкой из Украины «Атеш» сообщения о том, что Россия прячет средства противовоздушной обороны (ПВО) от «крымских партизан», оказались недостоверными.

Организация, называющая себя «военным движением украинцев и крымских татар», заявила, что российские власти пытаются скрыть средства ПВО от крымчан, для чего начали строить дорожные защитные экраны на автомобильных дорогах полуострова. Утверждается, что причиной этого якобы стали успешные удары со стороны Украины, повлекшие за собой уничтожение ПВО.

Защитные экраны устанавливаются вдоль оживленных трасс там, где дорога проходит рядом с населенными пунктами.

Шумозащитные экраны можно встретить как в городе, так и за его пределами. Их цель — не дать шуму распространиться на большие расстояния. Подробнее о шумозащитных экранах говорится в Методических рекомендациях по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, опубликованных на сайте Росавтодора.

Как отмечал первый зампредседателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов, подпольное движение «Атеш» было создано украинским ЦИПсО для создания фейков про конфликт между людьми разных национальностей в Крыму.

От лица этого движения уже неоднократно распространялись фейки. Так, например, в 2023 году сообщалось о якобы эпидемии холеры в Крыму и Херсонской области. Тогда региональный Минздрав назвал информацию недостоверной. В том же году тиражировались сведения о том, что проукраинские бойцы из движения «Атеш» готовятся устраивать на полуострове теракты и диверсии. Информацию о проукраинском подполье опроверг советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. «В крымские чаты целый день вбрасывают разнообразные фейки: партизаны, захват, эвакуация. Крымчане сами их в этих же чатах и разоблачают», — написал чиновник.

Данные о том, что Россия прячет средства ПВО от «крымских партизан», не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».