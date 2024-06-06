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17:37, 6 июня 2024Культура

Советский актер высказался о спектакле обвиняемой в терроризме Беркович

Вениамин Смехов: спектакль Евгении Беркович не оправдывает терроризм

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов высказался об уголовном деле в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). По его мнению, постановка «Финист - Ясный Сокол» не оправдывает терроризм, пишет ТАСС.

«И пьеса, и спектакль настойчиво предупреждает о такой беде, как сочувствие террористам и врагам нашего отечества», — заявил Смехов в зале суда во время рассмотрения дела театральных деятелей, подчеркнув, что оправдания ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) там нет.

Известно, что 83-летний артист был допрошен в качестве свидетеля.

Ранее Беркович и Петрийчук не признали вину в оправдании терроризма. Они проходят обвиняемыми по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

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      Анастасия Алимпиева
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