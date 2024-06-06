Стала известна одежда открывшего стрельбу по прохожим в Москве

Открывший стрельбу в Москве по прохожим из автомата был одет во все черное

Неизвестный, открывший стрельбу в Москве по прохожим из автомата, был одет во все черное. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным канала, на стрелке были надеты черные штаны, куртка и кепка. На месте происшествия находятся несколько автомобилей скорой помощи.

Ранее стало известно, что все произошло на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдкого. На месте работает полиция, стрелка ищут. Жертвой злоумышленника стал один человек. Как уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, протерпевший – мужчина 1989 года рождения.