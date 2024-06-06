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09:56, 6 июня 2024Экономика

Стало известно о перезапуске бывшего завода Volkswagen

Губернатор Шапша: бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стало известно о возобновлении работы бывшего завода Volkswagen. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапшы, технический перезапуск предприятия произойдет в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Глава региона рассказал, что подготовка к началу работы завода в Калуге находится на финишной прямой, производство стартует уже в 2024 году. На предприятии будут выпускать легковые отечественные автомобили, отметил он, однако не стал называть конкретные марки, «чтобы не нарушить условия наших переговоров». Шапша объяснил, что раскрытие названия марки или компании привлечет к ним внимание «наших недоброжелателей, особенно европейских и американских», которые попытаются использовать против них вторичные и прочие санкции.

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Завод находится в простое с марта 2022 года. На предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия до 2022 года оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021-м было выпущено 118 тысяч. На заводе работали около четырех тысяч человек.

В конце марта представители профсоюза АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» сообщили, что завод в Калуге решил продлить простой на предприятии после 1 апреля. Руководство ООО «АГР» (AGR Automotive Group), которое выкупило предприятие в Калужской области у немецкого концерна, велело сотрудникам приехать на завод для ознакомления с приказом о продлении периода простоя, его форме и длительности и другими документами.

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