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11:58, 28 марта 2024Экономика

Бывший завод Volkswagen в России продлил простой

Бывший завод Volkswagen в Калужской области продлит простой после 1 апреля

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Бывший автомобильный завод Volkswagen в России решил продлить простой на предприятии после 1 апреля. Об этом сообщили представители профсоюза АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус».

Руководство ООО «АГР» (AGR Automotive Group), которое выкупило предприятие в Калужской области у немецкого концерна, велело сотрудникам приехать на завод для ознакомления с приказом о продлении периода простоя, его форме и длительности и другими документами. Это распоряжение не затронет только сотрудников в командировках, на больничном или занятых иной работой, пояснили в профсоюзе.

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В последний раз простой на предприятии продлевали в феврале, при этом на неопределенный срок. В профсоюзе заявили, что сотрудникам предлагают варианты занятости на период простоя производства.

На предприятии в Калужской области ранее производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В простое площадка находится с марта 2022 года. На заводе работали около четырех тысяч человек.

На парковках бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области скопились тысячи автомобилей китайских, немецких и японских брендов. Среди них — продающиеся в Китае Volkswagen Tyron, разработанная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo.

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      Вячеслав Агапов
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