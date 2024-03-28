Бывший завод Volkswagen в России продлил простой

Бывший завод Volkswagen в Калужской области продлит простой после 1 апреля

Бывший автомобильный завод Volkswagen в России решил продлить простой на предприятии после 1 апреля. Об этом сообщили представители профсоюза АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус».

Руководство ООО «АГР» (AGR Automotive Group), которое выкупило предприятие в Калужской области у немецкого концерна, велело сотрудникам приехать на завод для ознакомления с приказом о продлении периода простоя, его форме и длительности и другими документами. Это распоряжение не затронет только сотрудников в командировках, на больничном или занятых иной работой, пояснили в профсоюзе.

В последний раз простой на предприятии продлевали в феврале, при этом на неопределенный срок. В профсоюзе заявили, что сотрудникам предлагают варианты занятости на период простоя производства.

На предприятии в Калужской области ранее производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В простое площадка находится с марта 2022 года. На заводе работали около четырех тысяч человек.

На парковках бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области скопились тысячи автомобилей китайских, немецких и японских брендов. Среди них — продающиеся в Китае Volkswagen Tyron, разработанная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo.