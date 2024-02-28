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18:48, 28 февраля 2024Экономика

Бывший завод Volkswagen продлил простой

Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлил простой на неопределенный срок

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлевает простой на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на первичную профсоюзную организацию АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» пишет «Интерфакс».

Организация сообщила, что всем работникам предприятия необходимо будет явиться на завод 1 марта, чтобы ознакомиться со следующим периодом простоя и формой его организации. Компания также предложит сотрудникам варианты занятости на период простоя производства. О сроках продления простоя при этом не сообщается.

Позднее в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» профсоюз АСМ АГР заявил, что не сообщал о продлении остановки работы на заводе. «Дополнительно информируем, что 29 февраля 2024 года руководством завода организовано информационное собрание для руководителей всех подразделений, на котором будет дана официальная информация», — отметили в организации.

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Завод находится в простое с марта 2022 года. На предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия до 2022 года оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021-м было выпущено 118 тысяч. На заводе работали около четырех тысяч человек.

Ранее стало известно, что на парковках бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области скопились тысячи автомобилей. По данным Autonews, там находятся машины китайских, немецких и японских брендов, среди них — продающиеся в Китае Volkswagen Tyron, разработанная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo.

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