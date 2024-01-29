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14:07, 29 января 2024Экономика

На бывшем заводе Volkswagen в России обнаружили тысячи иномарок

Autonews: на экс-заводе Volkswagen стоят тысячи немецких и японских иномарок

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На парковках бывшего завода Volkswagen в Калужской области скопились тысячи автомобилей. Иномарки на остановившем работу в России предприятии обнаружил Autonews.

На территории предприятия, которое обещают перезапустить в первой половине 2024-го, стоят несколько тысяч автомобилей китайских, немецких и японских брендов, сокрытых снегом. Среди них есть продающиеся в Китае Volkswagen Tyron, разработанная для рынка КНР Audi Q6, кроссоверы Toyota RAV4, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8, а также кроссоверы Chery Tiggo.

Завод Volkswagen в Калужской области — одна из крупнейших площадок для сборки иномарок на территории России, способная выпускать 225 автомобилей в год. На предприятии присутствуют сварочная и сборочная линия, штамповочный цех и площадка по производству бензиновых моторов для Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

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Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что компании «Арт-Финанс», которой теперь принадлежит предприятие в Калуге, был найден индустриальный зарубежный партнер. Работу завода, который теперь принадлежит компании «Арт-Финанс», должны возобновить в первом полугодии 2024 года, добавил он.

К концу 2023 года с бывшего завода Volkswagen уволилось 30 процентов сотрудников. Из 3,7 тысячи заводчан без работы остались 1,3 тысячи. Работники утверждают, что уйти с предприятия их вынудил новый собственник, который отменил доставку работников транспортом. Персонал беспокоится, что новое руководство уничтожает «унаследованные» от Volkswagen технологии и оборудование.

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      Вячеслав Агапов
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